O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..."
Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen’den geldi.
Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen'den geldi.
Sylvester Stallone'nin hayat verdiği Rocky Balboa koreogrisi hakkında konuşan spor yazarı ve yorumcusu Tüzemen, "Ben anlamadım. Kötü sezonlarda bile kazanılmış kupalar var. Neden Rocky? Gerçekten anlamadım. İfadeden bir şey anlamadım. Galatasaray diz çöken bir takım değil ki. Galatasaray sahaya lider çıktı. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:55
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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