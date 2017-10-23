 G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti

    G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti

    ile arasında oynanan derbi maçta kırmızı kart gören ile maçın en çalışkan isimlerinden biri olan , son düdüğün ardından Fenerbahçe soyunma odasına gitti.

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanan - derbisi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Oldukça gergin geçen derbide , kırmızı kart görerek Galatasaray'ı son 20 dakikada 10 kişi bıraktı. Maç içinde birçok pozisyonda rakipleri ile didişen Belhanda, kendisini sürekli sakinleştirmeye çalışan ile birlikte karşılaşma sonrası Fenerbahçe soyunma odasını ziyaret etti.

    Belhanda, Fenerbahçe'de karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna dahil olan vatandaşı Aatif Chahechouhe ile sohbet etti. Dostça görüntülerin yaşandığı sohbet sonrası Belhanda, Fenerbahçe soyunma odasından ayrıldı. Galatasaray'ın derbideki en çalışkan ismi olan Gomis de karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin soyunma odasına uğradı. Kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söylediği Fenerbahçe'nin kalecisi Kameni'yi ziyaret eden Gomis, Kamerunlu futbolcuya formasını hediye etti.

    KAMENI İLE GOMIS'İN DOSTLUĞU!
    Derbi öncesi verdiği röportajda Kameni'nin kendisi için ne kadar önemli bir isim olduğunu anlatan Gomis, "Kameni'ye de saygım var. Ailemin hali vakti yerinde değildi, bana krampon almıştı. Profesyonel futbol 13-14 yaşında başlayan bir meslektir. Sadece A takım forması giymek sizi profesyonel yapmaz. Bir profesyonel gibi yaşamalısınız" demişti.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:51
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