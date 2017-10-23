Derbide olay!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında yan hakem Tarık Ongun'a tribünlerden atılan yabancı madde isabet etti.
0-0 devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray üst üste iki pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemleri devam kararı verince tribünler tepki gösterdi.
Sahaya atılan yabancı maddeler yan hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun yere yığılınca oyun bir süre durdu. Ardından kaldığı yerden devam etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:00
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Derbide olay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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