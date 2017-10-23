Cenk Ergün'den Cüneyt Çakır'a sitem!

Ergün, "Serdar Aziz'in çıktığı zamana kadar kontrol bizdeydi ama ondan sonra istediğimiz oyunu sergileyemedik. İkinci yarıya daha iyi başladık. 10 kişi kalana kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Golü de atacağımıza inanıyorduk ama böyle bir müsabakada 10 kişi kalınca tüm hesaplar değişiyor. Ondan sonra gol yememek üzerine döndük. Rakibe de pozisyon vermedik." diye konuştu.



Ergün, karşılaşmada lehlerine verilmeyen penaltı olduğunu savunarak, "Gördüğümüz kadarıyla pozisyonu penaltı olarak değerlendirdik. Beklentimiz, üst düzey bir müsabakada ve yönetimde böyle bir hatanın yapılmaması. Ona rağmen golü bulacağımıza inanıyorduk. 10 kişi kalmak işi bozdu." ifadelerini kullandı.



Cüneyt Çakır'ın üst düzey bir hakem olduğuna değinen Cenk Ergün, teknik heyetin maç içindeki tepkisiyle ilgili şunları kaydetti:



"Penaltı kararı bekliyorduk. Beklentilerimiz yönünde üst düzey bir hakem yönetimi olmadı. Cüneyt Çakır, Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en büyük hakem. Görev aldığı müsabakalarla bunu gösteriyor. Kulübenin tepkisi, net bir şekilde gördükleri pozisyonların ters değerlendirilmesine. Bu 1 değil, 5 değil. Maçı takip eden teknik heyet ve oyuncular da gördükleri şekilde değerlendirilmediği zaman tepki gösteriyor."



Cenk Ergün, teknik direktör Igor Tudor'un mücadeleye üçlü savunma ile çıkmasıyla ilgili, "Bugünkü formasyonda daha etkili olabileceğimizi düşündü. Serdar Aziz çıkana kadar ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik. Hafta boyunca takım buna çalıştı ve hazırdı. Maalesef elimizde olmayan bir oyuncu değişikliğinden sonra eski sisteme döndük. Bütün olan bitene rağmen bu maçı kazanmalıydık ama olmadı. Yine lideriz. Bu maçı kazanmakla ne şampiyon olacaktık ne de ligi kaybedecektik. Şimdi önümüzde Trabzonspor karşılaşması var." şeklinde konuştu.