Manchester City-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Manchester City ile Inter, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. İngiltere ekibi güçlü rakibi karşısında seviyesini test etmeyi hedeflerken, Inter ise yeni sezon öncesi teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Hazırlık kampının önemli etaplarından biri olarak görülen mücadelede yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e yönelik denemeler ön plana çıkacak. Futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte Manchester City-Inter maçı yayın bilgileri!

Manchester City-Inter MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçı kapsamındaki Manchester City-Inter maçı 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Manchester City-Inter MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

Manchester City-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Inter maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City-Inter MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR