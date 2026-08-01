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Haberler Futbol Manchester City-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya Serie A devi Inter, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip, mücadelede hem taktik planlarını test edecek hem de yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Takımların yıldız isimlerinin sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından merak edilirken, karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri de araştırılıyor. İşte Manchester City-Inter maçının detayları!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 13:03
Manchester City-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Manchester City ile Inter, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. İngiltere ekibi güçlü rakibi karşısında seviyesini test etmeyi hedeflerken, Inter ise yeni sezon öncesi teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Hazırlık kampının önemli etaplarından biri olarak görülen mücadelede yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e yönelik denemeler ön plana çıkacak. Futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte Manchester City-Inter maçı yayın bilgileri!

Manchester City-Inter MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçı kapsamındaki Manchester City-Inter maçı 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Manchester City-Inter MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

Manchester City-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Inter maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City-Inter MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

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