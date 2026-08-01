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Haberler Futbol FC Tokyo-Borussia Dortmund maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FC Tokyo-Borussia Dortmund maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Japonya temsilcisi FC Tokyo ile Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip, mücadelede hem taktik planlarını test edecek hem de yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Takımların yıldız isimlerinin sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından merak edilirken, karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri de araştırılıyor. İşte FC Tokyo-Borussia Dortmund maçının detayları!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 12:54
FC Tokyo-Borussia Dortmund maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FC Tokyo-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren FC Tokyo ile Borussia Dortmund, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Japonya ekibi güçlü rakibi karşısında seviyesini test etmeyi hedeflerken, Borussia Dortmund ise yeni sezon öncesi teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Hazırlık kampının önemli etaplarından biri olarak görülen mücadelede yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e yönelik denemeler ön plana çıkacak. Futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte FC Tokyo-Borussia Dortmund maçı yayın bilgileri!

FC TOKYO-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçı kapsamındaki FC Tokyo-Borussia Dortmund maçı 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

FC TOKYO-BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.

FC TOKYO-BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Tokyo-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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