Manchester United-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Manchester United ile Atletico Madrid, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. İngiltere ekibi güçlü rakibi karşısında seviyesini test etmeyi hedeflerken, Atletico Madrid ise yeni sezon öncesi teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Hazırlık kampının önemli etaplarından biri olarak görülen mücadelede yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e yönelik denemeler ön plana çıkacak. Futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte Manchester United-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri!

Manchester United-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçı kapsamındaki Manchester United-Atletico Madrid maçı 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Manchester United-Atletico Madrid MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Manchester United-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Atletico Madrid maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.