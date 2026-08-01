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Haberler Futbol Kasımpaşa-Hull City CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa-Hull City CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa ile İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Resmi maçlar öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki takım, mücadelede hem oyun planlarını test edecek hem de yeni transferlerin performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Teknik heyetler için önemli bir prova niteliği taşıyan karşılaşmada genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e ilişkin önemli ipuçları da ortaya çıkacak. Futbolseverler ise Kasımpaşa-Hull City hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 10:21
Kasımpaşa-Hull City CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa ile Hull City, kamp programı kapsamında önemli bir hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen İstanbul temsilcisi, zorlu rakibi karşısında hem fiziksel durumunu hem de taktik organizasyonunu test etmeyi amaçlıyor. İngiliz ekibi Hull City ise sezon öncesi kampında yakaladığı oyun ritmini koruyarak resmi maçlar öncesinde eksiklerini görmeyi hedefliyor. Teknik direktörlerin farklı oyuncu rotasyonlarına yer vermesi beklenen mücadele, yeni transferlerin uyumu ve ideal kadronun şekillenmesi açısından iki takım için de önemli bir sınav niteliği taşıyor. İşte Kasımpaşa-Hull City maçının detayları!

Kasımpaşa-Hull City MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Premier Lig temsilcisi Hull City arasındaki hazırlık karşılaşması, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Kasımpaşa-Hull City MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni sezon öncesinde takımların son durumunu görmek isteyen futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

Kasımpaşa-Hull City MAÇI HANGİ KANALDA

İki ekibin karşı karşıya geleceği bu keyifli hazırlık mücadelesi, ekran başındaki futbolseverler için şifresiz ve naklen yayınlanacak. Müsabaka, TV8,5 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

KASIMPAŞA-HULL CITY CANLI YAYIN | TV8,5 İZLE

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