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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Westerlo-Samsunspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Westerlo-Samsunspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Belçika temsilcisi Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Avrupa kupaları öncesinde son durumunu görmek isteyen Karadeniz ekibi, güçlü rakibi karşısında hem oyun planını test etmeyi hem de yeni transferlerin uyumunu değerlendirmeyi hedefliyor. Westerlo ise etkili bir performans ortaya koyarak sezon öncesi moral depolamanın hesaplarını yapıyor. Teknik heyetler açısından önemli bir prova niteliği taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve diğer ayrıntıları araştırıyor. Peki Westerlo-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 09:53
Westerlo-Samsunspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Westerlo-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Samsunspor ile Westerlo, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve Avrupa arenasına hazır girmek isteyen Samsunspor, kamp döneminde üzerinde çalıştığı taktik anlayışı sahaya yansıtarak eksik yönlerini görmeyi amaçlıyor. Belçika ekibi Westerlo ise yeni sezon öncesinde ritim kazanmayı hedefliyor. Teknik direktörlerin farklı oyuncu kombinasyonlarını denemesi beklenen mücadelede yeni transferlerin performansı, genç futbolcuların son durumu ve ideal ilk 11'e ilişkin ipuçları da yakından takip edilecek. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri!

WESTERLO-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz ekibi Samsunspor'un Belçika takımı Westerlo ile yapacağı hazırlık mücadelesi 1 Ağustos Cumartesi günü Belçika'da yer alan Het Kuipje Stadyumu'nda oynanacak.

WESTERLO-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor'un Westerlo ile oynayacağı mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

WESTERLO-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Oynadığı üç hazırlık maçında AEK'i 2-1 yenen, USL Dunkerque'e 2-1 mağlup olan ve RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un Westerlo karşısındaki mücadelesi Samsunspor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

WESTERLO-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI YAYIN | TIKLA-İZLE

Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde sezon hazırlık kampını sürdüren Samsun ekibi, sezon öncesi üç hazırlık maçında birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, Yunanistan temsilcisi AEK'i 2-1 mağlup etti. Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kaldı.

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