Westerlo-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Samsunspor ile Westerlo, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve Avrupa arenasına hazır girmek isteyen Samsunspor, kamp döneminde üzerinde çalıştığı taktik anlayışı sahaya yansıtarak eksik yönlerini görmeyi amaçlıyor. Belçika ekibi Westerlo ise yeni sezon öncesinde ritim kazanmayı hedefliyor. Teknik direktörlerin farklı oyuncu kombinasyonlarını denemesi beklenen mücadelede yeni transferlerin performansı, genç futbolcuların son durumu ve ideal ilk 11'e ilişkin ipuçları da yakından takip edilecek. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri!

WESTERLO-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz ekibi Samsunspor'un Belçika takımı Westerlo ile yapacağı hazırlık mücadelesi 1 Ağustos Cumartesi günü Belçika'da yer alan Het Kuipje Stadyumu'nda oynanacak.

WESTERLO-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor'un Westerlo ile oynayacağı mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

WESTERLO-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Oynadığı üç hazırlık maçında AEK'i 2-1 yenen, USL Dunkerque'e 2-1 mağlup olan ve RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un Westerlo karşısındaki mücadelesi Samsunspor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

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Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde sezon hazırlık kampını sürdüren Samsun ekibi, sezon öncesi üç hazırlık maçında birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, Yunanistan temsilcisi AEK'i 2-1 mağlup etti. Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kaldı.