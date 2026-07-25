Wehen-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Wehen ile Bayern Münih, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Wehen-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wehen-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN?

Wehen-Bayern Münih arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Wehen-Bayern Münih MAÇI SAAT KAÇTA?

Wehen-Bayern Münih maçı, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.

Wehen-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.