RAAL La Louviere-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Belçika takımı RAAL La Louviere ile kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki RAAL La Louviere-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAAL La Louviere-Samsunspor MAÇI NE ZAMAN?

RAAL La Louviere-Samsunspor arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

RAAL La Louviere-Samsunspor MAÇI SAAT KAÇTA?

RAAL La Louviere-Samsunspor maçı, Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

RAAL La Louviere-Samsunspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Samsunspor'un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

RAAL LA LOUVIERE-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI | TIKLA-İZLE