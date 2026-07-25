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Haberler Futbol RAAL La Louviere-Samsunspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

RAAL La Louviere-Samsunspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Samsunspor, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip, mücadelede hem oyun planlarını test edecek hem de yeni transferlerin performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Teknik direktörler için önemli bir prova niteliği taşıyan karşılaşma, oyuncuların fiziksel durumunu ve kadro tercihlerini şekillendirmesi açısından da büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise RAAL La Louviere-Samsunspor hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 13:19 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 13:21
RAAL La Louviere-Samsunspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

RAAL La Louviere-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Belçika takımı RAAL La Louviere ile kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki RAAL La Louviere-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAAL La Louviere-Samsunspor MAÇI NE ZAMAN?

RAAL La Louviere-Samsunspor arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

RAAL La Louviere-Samsunspor MAÇI SAAT KAÇTA?

RAAL La Louviere-Samsunspor maçı, Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

RAAL La Louviere-Samsunspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Samsunspor'un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

RAAL LA LOUVIERE-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI | TIKLA-İZLE

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