Celtic-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Celtic ile Milan, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Celtic-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celtic-Milan MAÇI NE ZAMAN?

Celtic-Milan arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Celtic-Milan MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic-Milan maçı, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Celtic-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Celtic-Milan MAÇI CANLI YAYIN | TRT SPOR İZLE