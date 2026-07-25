Konyaspor-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Konyaspor ile Hull City, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Konyaspor-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor-Hull City MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor-Hull City arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Konyaspor-Hull City MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Hull City maçı, Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak.

Konyaspor-Hull City MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV 8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | TV8,5 ŞİFRESİZ İZLE