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Haberler Futbol Como - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İtalya Serie A ekiplerinden Como 1907, sezonun ilk hazırlık karşılaşmasında yarın Fransa temsilcisi Paris FC ile karşı karşıya geliyor. Cesc Fàbregas yönetimindeki Como'nun Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynayacağı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Como - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta?", "Como hazırlık maçı hangi kanalda?" ve "Como Paris FC maçı yarın mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte yarın oynanacak dev hazırlık müsabakasının başlama saati, yayın bilgileri ve tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 21:03 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 21:07
Como - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como - Paris FC maçı canlı anlatım için tıklayınız...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren ve kamp çalışmalarına hız kesmeden devam eden İtalya Serie A kulüplerinden Como 1907, yaz döneminin ilk hazırlık maçında yarın Fransa ekibi Paris FC ile kozlarını paylaşıyor. Teknik direktör Cesc Fàbregas yönetiminde yeni sezona üst sıraları hedefleyerek giren Como, taraftarı önünde ilk ciddi sınavını verecek. Futbolseverler arama motorlarında "Como - Paris FC maçı yarın ne zaman, saat kaçta?", "Como hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Como - Paris FC maçı canlı izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte Como 1907 - Paris FC hazırlık maçının başlama saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair son gelişmeler...

COMO - PARIS FC HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Como 1907'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek sezonun ilk hazırlık müsabakası 24 Temmuz Cuma (Yarın) günü oynanacak.

COMO - PARIS FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 11:30'da başlayacak.

COMO - PARIS FC CANLI ANLATIM LİNKİ

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