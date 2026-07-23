Como - Paris FC maçı canlı anlatım için tıklayınız...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren ve kamp çalışmalarına hız kesmeden devam eden İtalya Serie A kulüplerinden Como 1907, yaz döneminin ilk hazırlık maçında yarın Fransa ekibi Paris FC ile kozlarını paylaşıyor. Teknik direktör Cesc Fàbregas yönetiminde yeni sezona üst sıraları hedefleyerek giren Como, taraftarı önünde ilk ciddi sınavını verecek. Futbolseverler arama motorlarında "Como - Paris FC maçı yarın ne zaman, saat kaçta?", "Como hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Como - Paris FC maçı canlı izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte Como 1907 - Paris FC hazırlık maçının başlama saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair son gelişmeler...

COMO - PARIS FC HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Como 1907'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek sezonun ilk hazırlık müsabakası 24 Temmuz Cuma (Yarın) günü oynanacak.

COMO - PARIS FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 11:30'da başlayacak.

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