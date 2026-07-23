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Haberler Futbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Spor kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalışmamız lazım

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Spor kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalışmamız lazım

2026-2027 sezonu öncesi düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun marka değerinin korunması için sosyal medyadan başlayan gerilimlerin sona ermesi gerektiğini belirterek, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:06
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Spor kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalışmamız lazım

Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezona ilişkin düzenlenen toplantıya, Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ile kulüp ve federasyon temsilcileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, federasyon ve ilgili kuruluşlarla gerekli istişarelerin yapıldığını ifade etti.

Sporun kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Burası bizim sezon öncesi güvenlikle ilgili hususları değerlendirdiğimiz bir platform. Bu yıl da ilgili bakanlık, federasyonlardan ve ilgili kuruluşlardan arkadaşlarımız istişarelerini yaptılar. Spor kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu, bizim için de çok önemli. 6222'li yasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde uygulamaları takip ediyoruz. Federasyon başkanımız da ifade etti. Türkiye en modern stadyumlara sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sporda devrim yaşanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Spora önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Spor kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalışmamız lazım. Herkese önemli görevler düşüyor. Herkes katkı sunmak durumunda. Bunları ince şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tecrübelerimiz var. Liglere yeni gelen takımlar var. Hepimiz bu işin içindeyiz. Özellikle de değerlendirme yaptığımızda sosyal medyadan başlayan, demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan toplumu geren şeylerin olduğunu görüyoruz. Bunları hep beraber çözmeliyiz. Sporun marka değerini yükseltmemiz lazım. Tribünlerde olay olan, sahaya girildiği ortamda futbolun değerini nasıl yükseltebiliriz? Bu toplantılarda kulüpler sorunlarını iletecekler, devlet bu konularda gerekli çalışmaları yapacak. 160 bin müsabaka oynanıyor ve her biri çok önemli. İçişleri ve Adalet bakanlığımızla yakın şekilde çalışıyoruz. İletişim önemli. Sporun birleştirici gücünü kullanmak zorundayız. Ortak değerlerin zedelenmesine müsaade edemeyiz."

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