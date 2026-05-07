Cerrahpaşa bronz madalya kazandı

İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa 46. Spor Şöleni Futbol kategorisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi'ni 1-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Cerrahpaşa'nın golünü Mahmut Kuş kaydetti. Son 5 yılda fakültesine iki 1.'lik ve iki üçüncülük kazandıran Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başarısını sürdürdü. Turnuvada şampiyon ise Sağlık Bilimleri Fakültesi oldu.
07 Mayıs 2026
