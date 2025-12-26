17 haftada 475 futbolcu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında, 18 takımda toplam 475 futbolcu süre buldu. Süper Lig'de şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 18 takım, söz konusu karşılaşmalarda toplam 475 futbolcuya şans tanıdı.

Toplamda 32 farklı futbolcuya süre veren ve ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, en fazla oyuncu kullanan takım oldu. Sarı- lacivertlileri 30 futbolcuyla, ligin ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan ancak son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş izledi. Toplamda 21 farklı futbolcu oynatan Kasımpaşa ise en az isme görev veren takım olarak dikkati çekti.