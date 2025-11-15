CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bosna Hersek play-off biletini kaptı! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bosna Hersek play-off biletini kaptı! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu’nda Bosna Hersek, Romanya’yı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası Play-Off biletini garantiledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 00:54 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 01:00
Bosna Hersek play-off biletini kaptı! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda kritik bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Bosna Hersek, Zenica'da ağırladığı Romanya'yı 3-1 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek puanını 16'ya yükseltti ve Dünya Kupası yolunda Play-Off etabına kalmayı garantiledi.

Mücadelenin gol perdesini 17. dakikada Romanya açtı. Daniel Birligea'nın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan Bosna Hersek, ikinci yarıda baskısını artırdı ve dönüşün sinyalini verdi.

49. dakikada sahneye çıkan tecrübeli golcü Edin Dzeko, skoru eşitleyerek Bosna Hersek'i yeniden oyunun içine soktu. Dakikalar ilerledikçe ev sahibi takımın üstünlüğü daha da belirgin hale geldi.

Romanya'da Eyüpspor forması giyen Denis Draguş, 66. dakikada oyuna girdi ancak sadece iki dakika sahada kalabildi. 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Draguş, Romanya'nın direncini iyice kırdı.

Eksik rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Bosna Hersek, 80. dakikada genç yıldızı Esmir Bajraktarevic ile öne geçti. Maçın skorunu ise 90+4. dakikada Haris Tabakovic belirledi: 3-1.

Gruptaki son karşılaşmasında Bosna Hersek, 18 puana sahip lider Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak. Eğer Bosna Hersek bu maçı kazanırsa Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

