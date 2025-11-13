CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol TFF: Şeffaflık ve hakkaniyetle

TFF: Şeffaflık ve hakkaniyetle

Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması sürecinde disiplin kurulunun çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürdüğünü açıkladı:

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
TFF: Şeffaflık ve hakkaniyetle
Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması sürecinde disiplin kurulunun çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürdüğünü açıkladı: "Profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına Federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir. Disiplin kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."
