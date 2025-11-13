Süreci yakından takip ediyoruz

CANLI SKOR ANA SAYFA
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasının yakından takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Önceliğimiz; sporcularımızın kişisel haklarının korunması, kurum itibarımızın zedelenmemesi ve sürecin hukuki prensipler doğrultusunda sürdürülmesidir. Bu kapsamda hiçbir kişi veya kurum hakkında peşin hüküm verilmeden, objektif şekilde hareket edilmektedir" denildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasının yakından takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Önceliğimiz; sporcularımızın kişisel haklarının korunması, kurum itibarımızın zedelenmemesi ve sürecin hukuki prensipler doğrultusunda sürdürülmesidir. Bu kapsamda hiçbir kişi veya kurum hakkında peşin hüküm verilmeden, objektif şekilde hareket edilmektedir" denildi.
