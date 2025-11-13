Süreci yakından takip ediyoruz

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasının yakından takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Önceliğimiz; sporcularımızın kişisel haklarının korunması, kurum itibarımızın zedelenmemesi ve sürecin hukuki prensipler doğrultusunda sürdürülmesidir. Bu kapsamda hiçbir kişi veya kurum hakkında peşin hüküm verilmeden, objektif şekilde hareket edilmektedir" denildi.
