CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Milan 1-0 Roma (MAÇ SONUCU ÖZET)

Milan 1-0 Roma (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Milan sahasında Roma'yı konuk etti. Dev mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Milan oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 00:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan 1-0 Roma (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 10. haftasında Milan sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmadan Milan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milan'ın ve maçın tek golünü 39. dakikada Pavlovic kaydetti.

Karşılaşmada Roma'dan Dybala 82. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Mücadelede başka önemli bir gelişme yaşanmadı ve Milan sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Maçın ardından Milan averaj farkıyla 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Roma ise Milan'ın arkasından 21 puanla 4. sırada yer alıyor.

Tedesco: Rakipleri umursamıyorum
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi!
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Barça kazandı! Zirve takibini sürdürdü Barça kazandı! Zirve takibini sürdürdü 23:42
İsmail Yüksek: 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir! İsmail Yüksek: 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir! 23:11
Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi! Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi! 22:40
Ndidi: Kırmızı karttan sonra... Ndidi: Kırmızı karttan sonra... 22:38
Daha Eski
Asensio: Takım olarak iyi oynadık Asensio: Takım olarak iyi oynadık 22:31
Beşiktaş'tan Razgatlıoğlu'na çiçek ve forma! Beşiktaş'tan Razgatlıoğlu'na çiçek ve forma! 19:51
Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! 19:53
Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! 20:04
Derbide kırmızı kart kararı! Derbide kırmızı kart kararı! 20:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! 20:34