Milan 1-0 Roma (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 10. haftasında Milan sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmadan Milan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milan'ın ve maçın tek golünü 39. dakikada Pavlovic kaydetti.

Karşılaşmada Roma'dan Dybala 82. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Mücadelede başka önemli bir gelişme yaşanmadı ve Milan sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Maçın ardından Milan averaj farkıyla 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Roma ise Milan'ın arkasından 21 puanla 4. sırada yer alıyor.