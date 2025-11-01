CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad Jeddah, H2H istatistiklerinde Al Khaleej’e karşı belirgin bir üstünlük sağlıyor. Ligin zirve adaylarından biri olarak kadro kalitesi ve tecrübeleri ile dikkat çeken Al Ittihad, deplasmanda da avantajlı bir konumda. Al Khaleej ise orta sıralarda yer alıyor ve evinde puan almak için mücadele edecek. Maç öncesinde her iki takımın kadroları, oyuncu form durumu ve teknik direktörlerin taktik tercihleri karşılaşmanın sonucunu doğrudan etkileyecek. Bu mücadele, Suudi Arabistan Pro Lig’de zirve yarışını ve puan dengelerini etkileyecek kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı izleme linki var mı? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 11:12
Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad Jeddah'ın Al Khaleej karşısındaki üstünlüğünü gösteriyor. Ligin zirve adaylarından biri olan Al Ittihad, kadro kalitesi ve tecrübeli oyuncularıyla maça avantajlı başlıyor. Al Khaleej ise orta sıralarda yer alıyor ve son maçlarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor. Bu mücadelede, teknik direktörlerin maç içi taktik tercihleri ve oyuncu değişiklikleri oyunun ritmini belirleyecek. Al Ittihad'ın tecrübesi, Al Khaleej'in ev sahipliğinde oynayacağı karşılaşmada belirleyici bir faktör olacak. Maç öncesinde takım kadroları, teknik direktörlerin hamleleri ve oyuncu form durumları karşılaşmanın seyrini belirleyecek. Bu mücadele, Suudi Arabistan Pro Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri, Al Khaleej ile Al Ittihad Jeddah arasında oynanacak. Maç, 1 Kasım 2025 tarihinde Al Khaleej'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de yayınlanmıyor. Karşılaşma 17:35 (TSİ) itibarıyla başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Al Khaleej'in muhtemel ilk 11'i: Moris, Hamsal, Al-Khabrani, Schenkeveld, Rebocho, Fernandes, Al-Hawsawi, Kourbelis, Masouras, Fortounis, King

Al Ittihad'ın muhtemel ilk 11'i: Rajkovic, Al-Julaydan, Al-Mousa, Pereira, Mitaj, Kante, Aouar, Fabinho, Diaby, Benzema, Fernandes

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

