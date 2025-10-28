CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Nassr elendi! Cristiano Ronaldo çılgına döndü

Al Nassr ve Al Ittihad Kral Kupası son 16 turu maçında kozlarını paylaştı. Al Ittihad, Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ı 2-1 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Maçın ardından ise Portekizli yıldız çılgına döndü. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 23:47
Suudi Arabistan futbolunun iki dev ekibi, Kral Kupası'nda karşı karşıya geldi. Benzema'nın formasını giydiği Al Ittihad, Al Nassr'ı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi.

Al Ittihad'ın gollerini Benzema ve Aouar kaydetti.

Al Nasrr'ın tek golü ise Borges'ten geldi.

RONALDO MAĞLUBİYETİ KABUL EDEMEDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Ronaldo adeta sinir krizi geçirdi. İşte o anlar...

