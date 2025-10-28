Al Nassr elendi! Cristiano Ronaldo çılgına döndü

Suudi Arabistan futbolunun iki dev ekibi, Kral Kupası'nda karşı karşıya geldi. Benzema'nın formasını giydiği Al Ittihad, Al Nassr'ı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi.
Al Ittihad'ın gollerini Benzema ve Aouar kaydetti.
Al Nasrr'ın tek golü ise Borges'ten geldi.
RONALDO MAĞLUBİYETİ KABUL EDEMEDİ
Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Ronaldo adeta sinir krizi geçirdi. İşte o anlar...
🚨🚨🚨🚨🚨🚨| - غضب وحزن كريستيانو رونالدو بعد الخروج . . pic.twitter.com/We2hbT3unt— عالم النصر (@NFC1World) October 28, 2025