Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Atletico Madrid sonrası...

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid dev derbide karşı karşıya geldi. Real Madrid deplasmanda rakibine 5-2'lik skorla mağlup oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Arda'nın başarılı performansı İspanya'da gündem oldu.