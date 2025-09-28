CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Atletico Madrid sonrası...

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Atletico Madrid sonrası...

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Arda Güler takımı adına 1 gol ve 1 asistlik sergilese de Real Madrid sahadan 5-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma sonrası İspanya'nın önde gelen gazeteleri Arda ile ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdiler. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 10:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Atletico Madrid sonrası...

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid dev derbide karşı karşıya geldi. Real Madrid deplasmanda rakibine 5-2'lik skorla mağlup oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Arda'nın başarılı performansı İspanya'da gündem oldu.

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Atletico Madrid sonrası...

MARCA: EN TUHAF DERBİSİ!

Marca karşılaşma hakkında, "Arda Güler'in en tuhaf derbisi: ilk yarıda kahraman, ikinci yarıda penaltıya neden oldu... ve yedek kulübesine gitti. Türk oyuncu, Real Madrid'in iki golünde de rol oynadı ve Madrid'in kaybettiği maçta şaşırtıcı bir şekilde oyundan alındı. Güler, Xabi Alonso'nun kendisine duyduğu güveni tüm sezon boyunca fazlasıyla geri ödüyor. Şu anda Xabi için vazgeçilmez olmasının nedenini gösterme fırsatını kaçırmadı. Türk tutkusu Madrid'i ele geçirdi." ifadelerine yer verdi.

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Atletico Madrid sonrası...

AS Gazetesi ise milli yıldızımız hakkında, "Türk oyuncu, sahadan çıkana kadar Madrid'in en iyilerinden biriydi. Mbappé'ye ilk golü atması için pas verdi. Takımının İkinci golünü kaydetti. Sahanın her yerindeydi, savunmada elinden geleni yaptı... Sorun daha çok, Huijsen veya Carreras gibi bugüne kadar olağanüstü bir performans sergileyen birkaç oyuncunun aniden ortadan kaybolmasıydı." sözlerine yer verdi.

Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
Torreira'nın durumu belli oldu!
DİĞER
Mauro Icardi rekor peşinde! Galatasaray efsanesini geride bırakacak...
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
Tedesco'nun tazminatındaki flaş gerçek!
L'pool maçı öncesi G.Saray'da kırmızı alarm!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metz-Le Havre maçı detayları! Metz-Le Havre maçı detayları! 09:28
F.Bahçe-Antalyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Antalyaspor maçı öncesi son notlar! 09:15
F.Bahçe'de Gökhan Gönül için flaş karar! F.Bahçe'de Gökhan Gönül için flaş karar! 09:06
Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 08:49
Maçın ardından Onuachu'ya büyük övgü! Maçın ardından Onuachu'ya büyük övgü! 08:32
Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 07:38
Daha Eski
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20