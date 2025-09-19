CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 19 Eylül Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 07:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00: Göztepe-Beşiktaş

Trendyol 1. Lig

14.30: Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)

17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)

17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK

20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)

La Liga

22:00 Real Betis-Real Sociedad

İtalya Serie A

21:45 Lecce-Cagliari

Fransa Ligue 1

21:45 Lyon-Angers

Almanya Bundesliga

21:30 Stuttgart-St. Pauli

Hollanda Eredivisie

21:00 S.Rotterdam-Twente

Portekiz Premier Lig

22:15 Rio Ave-Porto

Suudi Arabistan Pro Lig

18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej

18:35 Al Fayha-Al Shabab

21:00 Al Ahli-Al Hilal

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
G.Saray dış basında manşetlerde: Osimhen'siz Türkler...
DİĞER
Süper Lig hakemleri için uyarı! “Banka hesapları incelenmeli”
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Maçın ardından flaş sözler! "Osimhen'i çok aradık"
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de kritik gün! F.Bahçe'de kritik gün! 09:49
Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta? Serik Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta? Serik Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? 09:42
Çakar'dan Buruk'a sert eleştiri! Çakar'dan Buruk'a sert eleştiri! 09:23
Dino Toppmöller: İnanılmaz bir geceydi Dino Toppmöller: İnanılmaz bir geceydi 08:59
Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma 07:56
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." 01:13
Daha Eski
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu 01:13
Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı 01:13
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! 01:13
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon 01:13
G.Saray maçında goller peş peşe geldi! G.Saray maçında goller peş peşe geldi! 01:13
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! 01:13