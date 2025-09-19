Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
19 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
Trendyol 1. Lig
14.30: Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)
17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)
17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK
20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)
La Liga
22:00 Real Betis-Real Sociedad
İtalya Serie A
21:45 Lecce-Cagliari
Fransa Ligue 1
21:45 Lyon-Angers
Almanya Bundesliga
21:30 Stuttgart-St. Pauli
Hollanda Eredivisie
21:00 S.Rotterdam-Twente
Portekiz Premier Lig
22:15 Rio Ave-Porto
Suudi Arabistan Pro Lig
18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej
18:35 Al Fayha-Al Shabab
21:00 Al Ahli-Al Hilal
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...