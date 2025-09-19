Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00: Göztepe-Beşiktaş

Trendyol 1. Lig

14.30: Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)

17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)

17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK

20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)

La Liga

22:00 Real Betis-Real Sociedad

İtalya Serie A

21:45 Lecce-Cagliari

Fransa Ligue 1

21:45 Lyon-Angers

Almanya Bundesliga

21:30 Stuttgart-St. Pauli

Hollanda Eredivisie

21:00 S.Rotterdam-Twente

Portekiz Premier Lig

22:15 Rio Ave-Porto

Suudi Arabistan Pro Lig

18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej

18:35 Al Fayha-Al Shabab

21:00 Al Ahli-Al Hilal

