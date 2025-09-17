Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı, şampiyonluk yarışını ve sıralamayı yakından ilgilendiren bir mücadele olacak. İşte karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri…

FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayacak. Mücadele, Süper Lig'in 5. haftası kapsamında Kadıköy'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, futbolseverlerin yakından takip ettiği beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece taraftarlar, bu önemli mücadeleyi ekran başında canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Fred, Talisca, İrfan Can Kahveci, Szymanski, En-Nesyri.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Maestro, Makouta, Enes, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.