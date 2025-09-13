Real Sociedad 1-2 Real Madrid (Maç sonucu - ÖZET) | Arda Güler yine golünü attı

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla galip tamamladı.
Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü ise 56. dakikada penaltı vuruşunda Mikel Oyarzabal'dan geldi.
Real Madrid'de Dean Huijsen, 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid, sezona 4'te 4 ile başladı. Sociedad ise 2 puanda kaldı.
La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Real Sociedad, Real Betis'e konuk olacak.
İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ:
🇹🇷 ARDA GÜLER YİNE SAHNEDE! ⚪Kylian Mbappe'den muhteşem asist! 🟡 @iddaa 🟡 https://t.co/zRnPZqt02S pic.twitter.com/DMTzPG3K4A— S Sport (@ssporttr) September 13, 2025