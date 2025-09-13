CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Real Sociedad 1-2 Real Madrid (Maç sonucu - ÖZET) | Arda Güler yine golünü attı

Real Sociedad 1-2 Real Madrid (Maç sonucu - ÖZET) | Arda Güler yine golünü attı

Milli gururumuz Arda Güler gollerine devam ediyor. İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Arda takımının 2. golünü kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 21:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Sociedad 1-2 Real Madrid (Maç sonucu - ÖZET) | Arda Güler yine golünü attı

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla galip tamamladı.

Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü ise 56. dakikada penaltı vuruşunda Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Real Madrid'de Dean Huijsen, 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, sezona 4'te 4 ile başladı. Sociedad ise 2 puanda kaldı.

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Real Sociedad, Real Betis'e konuk olacak.

İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ:

Beşiktaş-Başakşehir | CANLI
TOD-Reklam
DİĞER
Süper Lig'in en değerli takımları listesi güncellendi! Transfer dönemi sonrası değişim...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Sergen Yalçın'dan geri dönüş sözleri!
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dortmund rahat kazandı Dortmund rahat kazandı 20:56
"Çocukluk aşkım için beklemeye değer" "Çocukluk aşkım için beklemeye değer" 20:10
"G.Saray için elimden geleni yapmaya çalışacağım" "G.Saray için elimden geleni yapmaya çalışacağım" 20:06
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller 19:56
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 19:44
Sergen Yalçın'dan geri dönüş sözleri! Sergen Yalçın'dan geri dönüş sözleri! 19:38
Daha Eski
Icardi neden Metin Oktay selamı verdi? Icardi neden Metin Oktay selamı verdi? 19:31
Beşiktaşlılardan Sergen Yalçın'a özel pankart! Beşiktaşlılardan Sergen Yalçın'a özel pankart! 19:20
Haliç derbisinde 3 puan Kasımpaşa'nın! Haliç derbisinde 3 puan Kasımpaşa'nın! 19:01
Konyaspor-Alanyaspor | CANLI Konyaspor-Alanyaspor | CANLI 18:54
Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! 18:27
Arda yine sahnede! Arda yine sahnede! 18:18