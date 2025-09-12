CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Nefret yok futbol var

Nefret yok futbol var

Kulüpler Birliği Vakfı, “Nefret Yok! Futbol Var!” sloganıyla son yıllarda artan dijital zorbalık ve şiddete karşı kampanya başlattı. Süper Lig kulüpleri de “Nefret Yok! Futbol Var!” kampanyasına yönelik paylaşımlarda bulundu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nefret yok futbol var

Futbolumuzda son yıllarda artan dijital zorbalık ve şiddete karşı Kulüpler Birliği Vakfı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Başkanlığını yeni seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı Kulüpler Birliği Vakfı, "Nefret Yok! Futbol Var!" sloganıyla son yıllarda artan dijital zorbalık ve şiddete karşı kampanya başlattı. Yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği olarak, son yıllarda giderek artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm kulüplerimiz nezdinde ortak bir duruş sergilemekteyiz. Futbol; asırlardır sahada rekabetin ve mücadelenin, saha dışında ise yarattığı güzel ve samimi duyguların zenginliğiyle kabul görülen bir spor dalıdır. Bizler futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz. Ancak son yıllarda özellikle dijital dünyada artarak devam eden nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalık sporun bu birleştirici yönüne zarar vermektedir. Bu tür eylemlerin, sporun evrensel değerlerine ve insan onuruna yönelik tehlikeli eylemler olduğu görüşündeyiz" ifadeleri kullanıldı.

SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ

Tüm kulüpler, beraber sporun tüm paydaşlarını bu konuda daha dikkatli ve hassas davranmaya davet ediyoruz" denilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Tüm taraftarlarımızdan, sporseverlerden ve toplumumuzdan beklentimiz; her platformda saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilinciyle davranmalarıdır. Futbol sahalarında görmek istediğimiz centilmenlik, dayanışma ve dürüst oyun ruhunun benzerinin saha dışında ve dijital mecralarda da yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu sebeple; futbolun tüm paydaşlarına, her türlü mecrada yapılan zorbalığa karşı sesimizi yükseltiyor; sporun ruhuna yakışır şekilde saygılı ve hoşgörülü bir futbol ekosistemi için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz." Süper Lig kulüpleri de "Nefret Yok! Futbol Var!" kampanyasına yönelik paylaşımlarda bulundu.

Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
DİĞER
Şampiyonluk olasılıkları tahmin edildi! İşte Süper Lig'in favorisi...
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
G.Saray'dan Loyola için yeni teklif!
F.Bahçe'den Yunus Emre harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! 07:03
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma 06:17
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı 00:10
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 00:10
Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri 00:10
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:10
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 00:10
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 00:10