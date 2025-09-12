Transfer dönemi bugün sona eriyor

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün bitiyor. Bugün saat 00.00'da sona erecek olan transfer döneminin ardından "Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.
Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün bitiyor. Bugün saat 00.00'da sona erecek olan transfer döneminin ardından "Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak. 2025-2026 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025'te başladı. Kulüpler, bugün 00.00'a kadar transfer yapabilecek. Gece yarısından sonra yapılacak başvurular ise geçerli olmayacak.