2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Malavi ile Liberya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Malavi-Liberya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Malavi-Liberya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MALAVİ-LİBERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Malavi-Liberya maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
MALAVİ-LİBERYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Malavi-Liberya maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.