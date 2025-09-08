Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Malavi ile Liberya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Malavi-Liberya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Malavi-Liberya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALAVİ-LİBERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Malavi-Liberya maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MALAVİ-LİBERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Malavi-Liberya maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.