Hırvatistan-Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Hırvatistan-Karadağ maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Hırvatistan-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HIRVATİSTAN-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Hırvatistan-Karadağ maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
HIRVATİSTAN-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan-Karadağ maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.