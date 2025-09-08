Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Hırvatistan-Karadağ maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Hırvatistan-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HIRVATİSTAN-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Hırvatistan-Karadağ maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

HIRVATİSTAN-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Karadağ maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.