Benfica 1-3 Sporting CP | MAÇ SONUCU-ÖZET (Portekiz Kupası / Final)

Portekiz Kupası finalinde Benfica, Sporting CP ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 47. dakikasında milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golü ile 1-0 öne geçen Benfica, 90+11'de Gyökeres'in penaltı golü ile yıkıldı.

Uzatmalara giden maçta Conrad Harder, dakika 99'da takımını 2-1 öne geçirdi.

120+1'de Trincao ile Sporting, farkı 2'ye çıkardı ve maçın skoru belirlendi: 3-1.

Portekiz Süper Ligi'nde şampiyonluğu Sporting CP'ye kaptıran Benfica, Portekiz Kupası'nda da ezeli rakibini geçemedi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

🇹🇷 ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUAZZAM GOLL! BENFİCA, FİNAL'DE ORKUN'LA ÖNE GEÇİYOR! ASİST KEREM, GOL ORKUN! ⚽ pic.twitter.com/ky3raNGMvK — TRT Spor (@trtspor) May 25, 2025

⚽ Gyökeres, maçın son dakikalarında kazandırdığı penaltıyı gole çeviriyor ve 90+11'de skoru eşitliyor! 🇵🇹 pic.twitter.com/CiwZ6JNl4r — TRT Spor (@trtspor) May 25, 2025