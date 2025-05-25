CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Benfica 1-3 Sporting CP | MAÇ SONUCU-ÖZET (Portekiz Kupası / Final)

Benfica 1-3 Sporting CP | MAÇ SONUCU-ÖZET (Portekiz Kupası / Final)

Portekiz Kupası finalinde milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Sporting CP'ye uzatmalarda 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 20:58 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 22:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica 1-3 Sporting CP | MAÇ SONUCU-ÖZET (Portekiz Kupası / Final)

Portekiz Kupası finalinde Benfica, Sporting CP ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 47. dakikasında milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golü ile 1-0 öne geçen Benfica, 90+11'de Gyökeres'in penaltı golü ile yıkıldı.

Uzatmalara giden maçta Conrad Harder, dakika 99'da takımını 2-1 öne geçirdi.

120+1'de Trincao ile Sporting, farkı 2'ye çıkardı ve maçın skoru belirlendi: 3-1.

Portekiz Süper Ligi'nde şampiyonluğu Sporting CP'ye kaptıran Benfica, Portekiz Kupası'nda da ezeli rakibini geçemedi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik!
EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv ekranlarında! Yeni bölüm merakla bekleniyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti! Dolmabahçe'de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Aziz Yıldırım'dan EuroLeague zaferi sonrası açıklama!
Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan EuroLeague zaferi sonrası açıklama! Aziz Yıldırım'dan EuroLeague zaferi sonrası açıklama! 22:30
Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak! Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak! 21:47
Tekke: Kabul edilebilir değil Tekke: Kabul edilebilir değil 21:46
Alanyaspor lige tutundu! Alanyaspor lige tutundu! 21:37
Adana Demirspor'dan müthiş dönüş! Adana Demirspor'dan müthiş dönüş! 21:13
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! 21:02
Daha Eski
Orkun, Benfica'ya yetmedi! Orkun, Benfica'ya yetmedi! 20:58
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 20:02
EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko! EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko! 19:19
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 19:12
Tekke: Final oynadık ama... Tekke: Final oynadık ama... 18:42
Ole: Oynamayı hak etti! Ole: Oynamayı hak etti! 18:38