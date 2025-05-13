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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Final Kovacs’ın

Final Kovacs’ın

PSG ile İnter arasında 31 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Final Kovacs’ın

PSG ile İnter arasında 31 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Avrupa Ligi finalinde Zwayer, Konferans Ligi'nde ise Pejito düdük çalacak. Halil Umut Meler de Konferans Ligi finalinde 4. hakem olarak görev alacak.

ZİRVE MADRİD'İN

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, mayıs 2025 itibarıyla dünyanın en iyi takımları listesini yayımladı. İlk iki sırayı İspanyol devleri yer aldı. 1. Sırada Real Madrid, ikinci basamakta Barcelona var. İnter 3, Arsenal de 4'üncü sırada. İlk 5'in son sırasında Liverpool yer aldı.

ANCELOTTİ DÖNEMİ

Brezilya Futbol Federasyonu, Carlo Ancelotti'nin takımın başına geçeceğini açıkladı. İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nı da kapsayacak şekilde 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Real Madrid, Don Carlo'nun sözleşmesini kısa süre içinde feshettiğini açıklayacak.

BECKHAM İLHAMI

David Beckham, "Eğer seviyorsanız, asla boşa gitmez" mottosuyla hayranlarına ilham vermeye devam ediyor. İngiliz yıldız, "Pepsi ile çalışmak her zaman harika olmuştur. büyük keyif aldım ve heyecanlıyım" dedi.

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