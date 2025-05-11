Torino 0-2 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET

Serie A'nın 35. haftasında Inter, Torino'ya konuk oldu.

Şampiyonluk yarışında hata yapmayan Simone Inzaghi'nin öğrencileri sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla zirvede puanını Napoli ile eşitledi.

Inter'e galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Nicola Zalewski ve 49. dakikada Kristjan Asllani'nin penaltıdan kaydettiği golle geldi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin 62. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu galibiyetin ardından Inter puanını 77'ye yükseltti. Torino ise 44 puanda kaldı.