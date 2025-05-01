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Haberler Futbol UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yapıldı

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yapıldı

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ilk maçlarında Chelsea, Djurgarden'i 4-1; Real Betis, Fiorentina'yı 2-1 yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 01:08 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 01:09
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UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 13. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Noni Madueke, 59 ve 65. dakikalarda Nicolas Jackson'ın golleriyle 4-1 yendi. Ev sahibi ekibin golü, 68. dakikada Isak Alemayehu'dan geldi.

İspanya'nın Real Betis takımı ise sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 6. dakikada Abde Ezzalzouli ve 64. dakikada Antony'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Fiorentina'nın golünü 73. dakikada Luca Ranieri kaydetti.

Müsabakaların rövanşları, 8 Mayıs'ta oynanacak.

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