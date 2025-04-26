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Haberler Futbol BARCELONA - REAL MADRID CANLI İZLE | El Clasico canlı

BARCELONA - REAL MADRID CANLI İZLE | El Clasico canlı

Kral Kupası final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetiminde bu sezon üç kulvarda da yoluna devam eden Katalan ekibi, El Clasico'da rakibini mağlup ederek kupaya ulaşmayı hedefliyor. Ligde rakibinin 4 puan önünde yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde mücadelesini sürdürüyor. Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon beklenmedik mağlubiyetler alan Real Madrid ise Avrupa'da Arsenal'a elenmesinin ardından rotayı tekrardan İspanya'ya çevirdi. Son oynanan lig maçında Arda Güler'in golüyle 3 puanı kazanan eflatun-beyazlılar, Kral Kupası final maçında hata yapmak istemiyor. Barcelona - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 22:54
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BARCELONA - REAL MADRID CANLI İZLE | El Clasico canlı

İspanya Kral Kupası final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetiminde tekrardan yükselişe geçen Katalan ekibi, El Clasico'da mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyor. Üç kulvarda da yoluna dolu dizgin devam eden Barcelona, ligde Real Madrid'in 4 puan önünde zirvede yer alıyor. Carlo Ancelotti önderliğinde Avrupa'da Arsenal'a elenen Real Madrid ise ezeli rakibi karşısında moral arıyor.

İŞTE EL CLASICO'NUN İLK 11'LERİ

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Ferran

Real Madrid: Courtois, Lucas Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

Barcelona - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kral Kupası finalinde oynanan Barcelona-Real Madrid maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 23.00'te başladı.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla'da oynanan Barcelona-Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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