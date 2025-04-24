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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Alex de Souza'dan flaş transfer itirafı! "En büyük kulüplerden birisiyle..."

Alex de Souza'dan flaş transfer itirafı! "En büyük kulüplerden birisiyle..."

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Onvo Antalyaspor'u çalıştıran ancak ocak ayında karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Alex de Souza, Brezilya basınına kariyeri hakkında flaş itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 17:49
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Alex de Souza'dan flaş transfer itirafı! "En büyük kulüplerden birisiyle..."

Trendyol Süper Lig'de sezon başında Onvo Antalyaspor ile anlaşan ancak ocak ayında Akdeniz ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Alex de Souza, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

TNT Sports'ta yer alan habere göre, Alex brezilya futbolunun büyük kulüplerinden biriyle resmi bir görüşme yaptığını açıkladı.

Alex de Souza açıklamasında, "Evet görüştüm. kulübün adı önemli değil ama bu görüşmenin yapılması bile beni çok onurlandırdı." ifadelerine yer verdi.

Alex ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bir kulübün koçluk profilini bu kadar çok değiştirmesini anlayamıyorum. Koçları değiştirdiğinizde, takımın aldığı teşvikler, nasıl savunulacağı, nasıl hücum edileceği gibi konularda, mevcut tetikleyiciler değişiyor ve bunu anlaması gereken 25 kişilik bir oyuncu grubu var."

"Bu değişimde her şey değişir. Antrenman türleri, fiziksel uyarılar, antrenör A'dan antrenör B'ye gelen talepler ve oyuncu tüm bunların ortasındadır. Dolayısıyla kulübü kim yönetiyorsa bu duruma çok ince bir şekilde bakmalıdır çünkü çoğu zaman heyecan içinde değişimin sonuçları olabilir. Bu nedenle sorun yaratmamak için iyi analiz edilmesi gerekir"

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