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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Takım sayısı 120 olacak

Takım sayısı 120 olacak

TFF; Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig’de, hali hazırda 139 olan takım sayısını 2027-28’e kadar 120’ye düşürecek. Süper Lig, yeni sezondan itibaren 18 takımla oynanacak. 1. Lig’de ise yeni sezonda 20 takım , 2026-27’den itibaren de 18 takımın yer alacağı açıklandı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Takım sayısı 120 olacak

TFF, Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig'deki takım sayısını 2027-28 sezonuna kadar 120'ye düşürecek. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar duyurulurken, profesyonel liglerin 2019-20 sezonunda 125 takımla oynandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Covid-19 salgını sebebiyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik talebiyle 2020-21'de profesyonel liglerdeki takım sayısının 145'e çıktığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi: "2020-21'de 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır. Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-26'da 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve halihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir."

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