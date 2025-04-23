Mudryk testi geçti

Doping nedeniyle 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya kalan Chelsea'nin Ukraynalı yıldızı Mudryk için Shakhtar CEO'su Palkin, "Avukatları bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti" dedi. Ceza kesinleşirse Mudryk'i 70 milyon euro'ya satan Shakhtar, 30 milyon euro'luk ek bonus ödemesini alamayacak.

MVP ÖDÜLÜ KUZU OLDU

Norveç 1. Futbol Ligi'nde Bryne, Haugesund'u 3-1 yendi. 22 yıl sonra yükseldiği ligde sezonun ilk galibiyetini aldı. Takımının ilk golünü atıp maçın oyuncusu seçilen Norveçli Kryger'i, kuzuyla ödüllendirdi. Yerel tarım ve hayvancılık bağlarıyla bilinen kulüp, daha önce de maçın oyuncusuna ödül olarak yumurta ve süt vermişti.

TIKTOK'U BIRAKIN HAYDİ SALONA

Fenerbahçe'den 1 puan almayı başaran Kayserispor'un Haitili forveti Duckens Nazon, örnek bir videoyla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, takımın kampında telefonla ilgilenen genç oyuncuları uyarıp, "Hayatın TikTok falan olduğunu mu sanıyorsunuz? Haydi kalkın spor salonuna!" sözleriyle onları yerlerinden kaldırıp spor salonuna gönderdi.