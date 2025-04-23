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Milli takımlar sorumlusu Otyakmaz
TFF, dünkü toplantısının ardından yeni görev dağılımı yaptı. Yapılan açıklamada, 1. başkan vekili, icra kurulu üyesi, Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz'ın, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacağı, Zehra Neşe Kavak'ın FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu, Mustafa Temel Bozbağ'ın da Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğu'nu yürüteceği duyuruldu.
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