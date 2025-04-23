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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Milli takımlar sorumlusu Otyakmaz

Milli takımlar sorumlusu Otyakmaz

TFF, dünkü toplantısının ardından yeni görev dağılımı yaptı. Yapılan açıklamada, 1. başkan vekili, icra kurulu üyesi, Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz'ın, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacağı, Zehra Neşe Kavak'ın FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu, Mustafa Temel Bozbağ'ın da Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğu'nu yürüteceği duyuruldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Milli takımlar sorumlusu Otyakmaz
TFF, dünkü toplantısının ardından yeni görev dağılımı yaptı. Yapılan açıklamada, 1. başkan vekili, icra kurulu üyesi, Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz'ın, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacağı, Zehra Neşe Kavak'ın FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu, Mustafa Temel Bozbağ'ın da Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğu'nu yürüteceği duyuruldu.
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