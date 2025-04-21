CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol UEFA İstanbul Temsilciliği, 24 Nisan'da açılacak

UEFA İstanbul Temsilciliği, 24 Nisan'da açılacak

UEFA'nın İstanbul'da açacağı temsilcilik, 24 Nisan Perşembe günü faaliyete başlayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 16:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA İstanbul Temsilciliği, 24 Nisan'da açılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA temsilciliği 24 Nisan Perşembe gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak. Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak İstanbul UEFA Temsilciliği'ne TFF'nin tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yapacak.

Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul, böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

24 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek törende Erdoğan'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da yer alacak.

23 NİSAN'DA GALA YEMEĞİ DÜZENLENECEK

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan Çarşamba günü bir gala yemeği düzenlenecek.

Çırağan Palace Kempinski'de saat 19.00'da başlayacak yemekte UEFA Başkanı Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları, Türk futbol ailesinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

FİNALLER ŞEHRİ İSTANBUL'DA UEFA'NIN 4 KUPASI SAHİBİNİ BULDU

UEFA temsilciliğine ev sahipliği yapacak İstanbul, uluslararası turnuvaların finallerine ev sahipliği yapmasıyla dikkati çekiyor.

İstanbul bugüne kadar 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline başarıyla ev sahipliği yaptı.

Gelecek yıldan itibaren peş peşe iki önemli UEFA finali daha Türkiye'de oynanacak. İlk olarak İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinde misafirlerini ağırlayacak. 2027 UEFA Konferans Ligi finali İstanbul ya da yapımı devam eden stadın durumuna göre Ankara'da oynanacak.

UEFA İstanbul Temsilciliği, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık sürecinde de etkin rol üstlenecek.

F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden!
Şampiyonluk oranlarında büyük değişim!
DİĞER
5 saat bıçak altına yattı! 80'lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...
Türksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı!
G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Zaniolo'da beklenmedik gelişme! 16:18
Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! 15:47
F.Bahçe'de yönetim bir araya geldi! F.Bahçe'de yönetim bir araya geldi! 15:22
Nunn sezonun MVP'si oldu Nunn sezonun MVP'si oldu 15:07
Beşiktaş'tan eski Trabzonlu'ya kanca! Beşiktaş'tan eski Trabzonlu'ya kanca! 15:05
Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman? 14:15
Daha Eski
Girona-Real Betis maçı ne zaman? Girona-Real Betis maçı ne zaman? 13:52
Rangers'tan Mourinho sürprizi! Rangers'tan Mourinho sürprizi! 13:50
Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman? Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman? 13:17
Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! 13:03
G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok 12:40
Serie A'da maçlar ertelendi mi? Serie A'da maçlar ertelendi mi? 12:36