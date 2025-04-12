Reeder Samsunspor'dan van Drongelen paylaşımı!

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelede girdiği bir ikili mücadele sonucu dudağı yarılan Ricky van Drongelen'in sağlık durumu hakkında ev sahibi ekip resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada,

"Oyuncumuz Rick van Drongelen'in, sarı kart gördüğü pozisyonda ağzına almış olduğu darbe sonucu dudağı yarılmış ve sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edebilmiştir.

Müsabaka sonrasında, sağlık sponsorumuz VM Medicalpark Samsun Hastanesi'nde yapılan kontrollerde, parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir.

Çalışmalarına devam edecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İfadelerine yer verildi.