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Haberler Futbol Al Wahda-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wahda-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Wahda ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Damac Al Wahda-Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 14:00
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Al Wahda-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wahda-Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Wahda ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Wahda-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WAHDA-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Wahda-Al Ahli maçı 22 Nisan Salı günü saat 19.20'de oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.

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