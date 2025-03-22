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Haberler Futbol Barcelona'ya Pau Cubarsi'den kötü haber

Barcelona'ya Pau Cubarsi'den kötü haber

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da genç defans oyuncusu Pau Cubarsi, İspanya ile Hollanda arasında oynanan maçta sakatlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 15:11
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Barcelona'ya Pau Cubarsi'den kötü haber

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) lideri Barcelona'nın genç defans oyuncusu Pau Cubarsi sakatlandı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cubarsi'nin sağ ayak bileğindeki ön tibiofibular bağda gerilme tespit edildi.

18 yaşındaki İspanyol futbolcunun durumu 48 saatlik ön tedavinin ardından pazartesi tekrar değerlendirilecek.

Cubarsi, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında İspanya ile Hollanda arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak yerini Dean Huijsen'e bırakmak zorunda kalmıştı.

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