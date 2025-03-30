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Haberler Futbol Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası!

Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası!

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili dava süreci sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli futbolcunun oğlu Diego Armando Maradona Jr., babasının ölümünden doktorları sorumlu tuttu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 17:55
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Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası!

Arjantin'de Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili dava süreci devam ederken, efsane futbolcunun oğlu Diego Armando Maradona Jr., babasının ölümünden doktorları sorumlu tuttu.

RMCSport'un haberine göre; 25 Kasım 2020'de beyin ameliyatı sonrası hastaneden taburcu edildikten birkaç gün sonra kalp durması sonucu hayatını kaybeden Maradona'nın ölümü, futbol dünyasında ve Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı. Ülkede üç günlük ulusal yas ilan edilirken, şimdi ise yedi sağlık çalışanı "ihmal sonucu adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor. Marca gazetesine göre, suçlu bulunmaları halinde sanıklar 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alabilir.

"ONU DOĞRU ŞEKİLDE TEDAVİ ETMEDİLER"

İspanyol televizyon programı El Chiringuito'ya konuşan Maradona Jr., babasının ölümüne ilişkin ağır suçlamalarda bulundu. "Bu davada en çok acı veren şey, onu öldürdüler. Bu kadar net. Onu doğru şekilde tedavi etmediler ve onu kurtarmak için hiçbir şey yapmadılar" diyen Maradona Jr., sağlık ekibinin büyük ihmal gösterdiğini savundu.

Aile avukatı da sanıkların bir "insanlık dışı plan" uyguladığını öne sürerek, Maradona'nın ölümünün bir ihmaller zinciri sonucu gerçekleştiğini belirtti. Maradona Jr. ise, "Babam yıllarca sömürüldü, parasını çaldılar. Sonunda ise ölmesi birilerine hizmet etti. Nedenini bilmiyorum ama doktorların ve onları oraya koyanların nasıl hareket ettiğini görünce başka bir ihtimal yok" dedi.

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