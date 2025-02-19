SLAVKO VINCIC KİMDİR? | Slavko Vincic nereli, kaç yaşında? Yönettiği maçlar

SLAVKO VINCIC KİMDİR? | FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in hakemlik kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kariyeri boyunca çok sayıda önemli maçta düdük çalan Vincic, 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de yöneterek tüm dünyaya adını duyurdu. Peki Slavko Vincic kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Slavko Vincic yönettiği maçlar ve ayrıntılar...
SLAVKO VINCIC KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
25 Kasım 1979'da Maribor Slovenya'da doğan 46 yaşındaki Sloven futbol hakemi 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer almaktadır. Vincic, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.
Temmuz 2021 itibarıyla, Porto ile Chelsea arasındaki 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve Arsenal ile Villarreal arasındaki 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali dahil olmak üzere 12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı. Aynı zamanda Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin de hakemiydi.
Vincic, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iki grup aşaması maçında (İspanya-İsveç ve İsviçre-Türkiye) ve İtalya ile Belçika arasındaki çeyrek final karşılaşmasında görev yaptı. 1 Haziran 2024'te Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali'ni yönetti.
SLAVKO VINCIC YÖNETTİĞİ MAÇLAR
2024
Euro 2024 Elemeler
2022/2023
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
2022
Dünya Kupası
Dünya Kupası 2022 Elemeler
Dünya Kupası 2022 Elemeler
2021/2022
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
2021
Euro 2020
Euro 2020 Elemeler
2020/2021
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
2019/2020
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
2018/2019
Şampiyonlar Ligi
UEFA Uluslar Ligi
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
2018
Dünya Kupası 2018 Elemeler
2017/2018
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
2017
Avrupa U21 Şampiyonası
2016/2017
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
2016
Euro 2016 Elemeler
2015/2016
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
2014/2015
UEFA Avrupa Ligi
2014
Dünya Kupası 2014 Elemeleri
2013/2014
UEFA Avrupa Ligi
2013
Avrupa U21 Şampiyonası
2012/2013
Şampiyonlar Ligi
Romanya 1.Lig
2011/2012
UEFA Avrupa Ligi
2010/2011
UEFA Avrupa Ligi