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Haberler Futbol Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol...

Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol...

İtalya Serie A'da Ocak ayının golü, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın Torino ağlarına gönderdiği gol seçildi. İşte o gol... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:55
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Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol...

İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, başarılarına bir yenisini daha ekledi ve Türk futbolseverleri gururlandırmaya devam etti.

Ocak ayının en iyi golü, Yıldız'ın Torino ağlarına gönderdiği gol seçildi.

11 Ocak Cumartesi günü Torino'nun ev sahipliği yaptığı mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmış ve Juve'nin tek golünü dakika 8'de Kenan Yıldız kaydetmişti.

19 yaşındaki sol kanat, bu maçta 90 dakika görev almıştı.

İŞTE O GOL

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