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Haberler Futbol Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab farklı kazandı!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab farklı kazandı!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab evinde Al Khaleej'i 5-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 20:53
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab farklı kazandı!

Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Al Khaleej'i 5-1 yendi.

Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in ekibi, Al Khaleej'i ağırladı.

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde üst üste goller bulan Al Shabab, mücadeleyi 5-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Wesley Hoedt (2) ve Abderrazak Hamdallah (3) kaydetti.

Al Khaleej'in ise tek golü ilk devrede Abdullah Al Salem'den gelirken konuk takım, ilk yarıda Konstantinos Fortounis ile de bir penaltıdan yararlanamadı.

Rakibini 5-1 yenen Al Shabab, puanını 32'ye yükseltti. Al Khaleej ise deplasmandaki farklı mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.

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