Kyle Walker Galatasaray'a mı geliyor? | Kyle Walker kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla birlikte kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kümede kalma, Avrupa kupalarında yer alma ve şampiyon olma mücadelesi veren takımlar önemli isimlerle temaslarını sürdürürken, gündeme Kyle Walker ismi düştü. Manchester City'nin başarılı sağ bekini Galatasaray'ın takibe aldığı belirtildi. George Gardi'nin transfer çalışmalarında etkili rol oynadığı iddia edilirken, Cimbom'un kiralık formülü üzerinde durduğu öğrenildi. Peki, Kyle Walker Galatasaray'a gelecek mi? Kyle Walker kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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KYLE WALKER GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Manchester City'nin başarılı sağ beki Kyle Walker'ın uzun yıllardır forma giydiği takımından ayrılacağı iddia edildi. Teknik Direktör Pep Guardiola'nın takımda düşünmediği oyuncu için büyük takımların devreye girdiği belirtilirken, George Gardi'nin de Kyle Walker'ı kiralama formülüyle Cimbom'a getirmeye çalışacağı iddia edildi.

Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kyle Walker'ı kiralamak isteyen Galatasaray'ın bu transferde Milan ile yarışması bekleniyor. 4 milyon euro maaş beklentisi olan başarılı sağ bek hakkında çalışmalarını sürdüren Cimbom'un daha düşük bir rakama ikna etme çalışmaları devam ediyor.

KYLE WALKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kyle Walker, 28 Mayıs 1990 yılında İngiltere'nin Sheffield kentinde dünyaya geldi. Yedi yaşında Sheffield United'da forma giymeye başlayan Walker, 18 yaşında ilk A takım maçına çıktı. Kısa süre içerisinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki futbolcu, Tottenham'a ardından Manchester City'ye transfer oldu. 2017-2018 sezonundan beri Manchester temsilcisinde forma giyen Kyle Walker'ın Pep Guardiola tarafından takımda düşünülmediği belirtildi.

KYLE WALKER İSTATİSTİKLERİ

Premier Lig'de uzun süredir forma giyen Kyle Walker'ın istatistikleri dikkatleri üzerine çekiyor. Toplam 410 karşılaşmada top koşturan 34 yaşındaki başarılı sağ bek, 8 defa fileleri havalandırdı. Hızı ve defansif özellikleriyle ön plana çıkan Kyle Walker, 36 kez de asist yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 57 defa forma giyen Kyle Walker, 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu. 6 defa Premier Lig Şampiyonu olan İngiliz futbolcu, 2 İngiltere Kupası, 1 FIFA Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibi oldu.