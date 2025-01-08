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Haberler Futbol Athletic Bilbao 0-2 Barcelona (Maç sonucu ÖZET)

Athletic Bilbao 0-2 Barcelona (Maç sonucu ÖZET)

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 00:03
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Athletic Bilbao 0-2 Barcelona (Maç sonucu ÖZET)

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Athletic Bilbao ile Barcelona final için kozlarını paylaştı.

King Abdullah Sports City'de oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Barcelona rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran taraf oldu.

Barça'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Barcelona, 9 Ocak'ta oynanacak Real Madrid - Mallorca maçının galibiyle İspanya Süper Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadele 12 Ocak'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

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